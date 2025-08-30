پخش زنده
نماینده ولی فقیه در سفر به طارم سفلی، ضمن دیدار با اهالی در مسجد امام حسین (ع)، بر لزوم رسیدگی به موانع و چالشهای منطقه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجتالاسلام والمسلمین حسین مظفری در این دیدار، منطقه طارم سفلی را از مناطق مهم استان قزوین و محل تربیت علمای برجسته خواند و با اشاره به ظرفیتهای گوناگون این بخش، بر لزوم رفع موانع و چالشهای موجود تأکید کرد.
وی با بیان اینکه استاندار و تیمش خالصانه مشغول خدمترسانی به مردم استان هستند، اظهار داشت: همانگونه که مقام معظم رهبری در خصوص ریاستجمهوری فرمودند که ایشان پیگیر و پر تلاش در راه خدمت به ملت شریف ایران اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش میکنند.
اولویت مناطق محروم و لزوم انسجام
شهرام احمدپور، معاون سیاسی امنیتی استاندار، هم در این سفر با اشاره به توجه به مناطق محروم به عنوان یکی از سیاستها و اولویتهای کاری دولت و نظام است، گفت: امروز اگر قرار باشد در نظام مقدس جمهوری اسلامی به نقطه اقتدار برسیم باید انسجام و اتحاد و همدلی خودمان را حفظ کنیم.
وی همچنین به حضور پررنگ مردم طارم در تمامی عرصههای مهم کشور اشاره کرد.
افتتاح ۴۵ پروژه در هفته دولت؛ سهم طارم سفلی
سیاوش طاهرخانی، فرماندار شهرستان قزوین، نیز اعلام کرد که استاندار در جلسه شورای اداری استان، مسائل و مشکلات منطقه طارم سفلی را مورد تاکید قرار دادهاند.
وی از افتتاح ۴۵ پروژه در هفته دولت در شهرستان قزوین خبر داد و افزود که بخشی از این پروژهها در منطقه طارم سفلی به بهرهبرداری رسید.
پیگیری حقآبه سد بورمانک با اعتبار ۴۶.۵ میلیارد تومان
فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به افتتاح پروژههای مختلف با اعتباری بالغ بر ۴۶.۵ میلیارد تومان در منطقه، به بحران آب اشاره کرد و گفت: “در جلسهای با وزیر نیرو پروژه افتتاح سد بورمانک را پیگیری کردیم.