به مناسبت هفته دولت طرح های گردشگری در دامغان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،یکی از این طرح‌ها شامل اقامتگاه بوم گردی در روستای بخش آباد با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در زمینی به مساحت ۳۴۰ متر مربع و ظرفیت ۲۰ نفر بود .

طرح دیگر تجهیز و آغاز بکار مجدد اقامتگاه بین راهی پس از چند سال تعطیلی با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان بود که برای ۸ نفر شغل ایجاد کرده است

این طرح با حضور معاون اقتصادی استاندار سمنان افتتاح شد ؛ بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و نیروگاه خورشیدی و دیدار با خانواده شهید عبدالرضا مرامی که در سال ۶۵ در جاده خندق به شهادت رسید ؛ از دیگر برنامه‌های حمید دهرویه معاون اقتصادی استاندار در سفر به دامغان بود.