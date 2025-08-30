به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیر امور شعب صندوق قرض‌الحسنه در لرستان گفت: پنج ماهه ابتدای سال جاری دو هزار و ۲۰۰ فقره وام قرض‌الحسنه برای رفع مشکلات معیشتی، اشتغال، مسکن و تحصیلات مددجویان استان پرداخت کرده است.

خدایار حسنوند با اشاره به مبلغ تسهیلات پرداختی گفت: صندوق قرض‌الحسنه ی استان ۵۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به مددجویان کمیته امداد و خانواده‌های نیازمند پرداخت کرده است.

مدیر امور شعب صندوق قرض‌الحسنه در لرستان با اشاره به نقش مشارکت مردمی در تقویت منابع مالی صندوق گفت: چهار فقره تفاهم‌نامه همکاری با خیران برای کمک به نیازمندان بسته شده است.

حسنوند تأکید کرد: اعتماد مردم و خیران، بزرگ‌ترین سرمایه صندوق است و با ادامه این همراهی، هیچ خانواده نیازمندی در استان بدون پشتوانه نخواهد ماند.