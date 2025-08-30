پخش زنده
ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده که دیگر برای ارسال کمکهای بشردوستانه به شهر غزه، جنگ را متوقف نخواهد کرد؛ با این تصمیم طبق هشدار گروههای بشردوستانه احتمال قحطی وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه گاردین نوشت: نیروهای (رژیم) اسرائیل حملات به داخل و اطراف غزه را همزمان با آمادگی برای تشدید عملیات زمینی آغاز کردهاند. اما گروههای بشردوستانه و نزدیکترین متحدان (رژیم) اسرائیل هشدار میدهند که این اقدامات برای صدها هزار غیرنظامی فلسطینی که هم اکنون هم با گرسنگی، بیماری و حملات این رژیم دست و پنجه نرم میکنند، فاجعه بار خواهد بود.
وزارت بهداشت غزه روز جمعه اعلام کرد که سوء تغذیه در ۲۴ ساعت گذشته تاکنون به شهادت پنج نفر و حملات رژیم صهیونیستی به شهادت ۵۹ نفر منجر شده است.
ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیهای که در شبکه ایکس منتشر شد، اعلام کرد که «توقف تاکتیکی محلی» از صبح جمعه دیگر در شهر غزه اجرا نمیشود و کل این منطقه اکنون «منطقه جنگی خطرناک» قلمداد میشود. این بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی در حالی منتشر شده که هنوز هیچ دستوری برای تخلیه غیرنظامیان صادر نشده است.
ارتش رژیم صهیونی، حملاتی را که اکنون در حال انجام است، «مراحل اولیه» یک عملیات برنامهریزی شده توصیف کرد، اگر چه طبق گزارشها، فرماندهان نظامی هنوز با بنیامین نتانیاهو نخستوزیر این رژیم درباره این که آیا ارتش پس از تقریباً دو سال جنگ، ظرفیت انجام دستورات او را دارد یا خیر، در حال بحث و جدل هستند.
دستور رژیم صهیونیستی برای ادامه تجاوزگری خود در حالی بررسی میشود که نظرسنجیها نشان میدهند که اسرائیلیها از پایان جنگ به ازای آزادی اسرای صهیونیستی حمایت میکنند.
این درحالیست که انتقادهای شدیدی در زمینه عملیات زمینی برنامه ریزی شده رژیم صهیونیستی از سوی بسیاری در داخل این رژیم مطرح است و آنها هشدار میدهند این امر جان گروگانها (اسرای صهیونیست) را که شاید هنوز زنده باشند، به خطر میاندازد و فشار زیادی را بر سربازان خسته از جنگ وارد میکند.
اما آتش بس همچنین ائتلاف شکننده نتانیاهو را به خطر میاندازد، زیرا شرکای راست افراطی او میگویند اگر جنگ متوقف شود، آنها ائتلاف را ترک میکنند. نتانیاهو مدعیست که این عملیات کنترل کامل بر شهر غزه را برای شکست دادن حماس ایجاد خواهد کرد.
سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد که حدود ۲۳ هزار فلسطینی طی هفته گذشته شهر غزه را تخلیه کردهاند. اما بسیاری از آنها از ترک شهر خودداری کردهاند.
در بخشهای کوچکی از جنوب غزه که دستور تخلیه ندارند، فضای کمی برای حضور افراد بیشتر وجود دارد و بسیاری از مردم در مسیر رسیدن به مناطق امن یا زمانی که به آنجا رسیدهاند، به شهادت رسیدهاند.
گرسنگی شدید همچنین به این معنی است که بسیاری از مردم در شهر غزه برای طی کردن این مسیر با پای پیاده به مشکل برمیخورند. وسایل نقلیه یا حتی حیوانات بسیار کمی برای حمل و نقل وجود دارد.
اعلام عملیات رژیم صهیونیستی حتی خشم کشورهای اروپایی را نیز برانگیخته است و وزرای امور خارجه ایسلند، ایرلند، لوکزامبورگ، نروژ، اسلوونی و اسپانیا این حمله و برنامههای رژیم صهیونی برای ایجاد حضور دائمی در شهر غزه را محکوم کردهاند.
مسئولان کلیسای خانواده مقدس شهر غزه روز جمعه به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند که تقریباً ۴۴۰ نفری که در کلیسا پناه گرفتهاند و مقامات مذهبی آنجا را ترک نخواهند کرد. پیش از این مقامات مذهبی در غزه گفته بودند که فرار برای بسیاری از افراد ضعیف و دچار سوءتغذیه که در کلیساها پناه گرفتهاند، به منزله «حکم اعدام» خواهد بود.
با وجود فشارهای فزاینده در خارج و داخل، مقامات صهیونیستی با آخرین پیشنهاد حماس برای آتشبس همکاری نکردهاند. استیو ویتکوف فرستاده آمریکا متحده، گفت که انتظار دارد جنگ تا پایان سال پایان یابد؛ انتظاری که بسیار فراتر از جدول زمانی است که قرار است حمله به شهر غزه انجام شود.
به گفته مقامهای بهداشتی غزه، بیش از ۶۳ هزار فلسطینی در ۲۳ ماه گذشته در این مطنقه به شهادت رسیدهاند که اکثر آنها غیرنظامی هستند.