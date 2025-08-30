به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛رییس بیمارستان هفده شهریور آمل گفت: مادر باردار ۲۱ هفته‌ای پس از وارد شدن ضربه بلانت به شکم با افت فشار خون و کاهش سطح هموگلوبین به اورژانس بیمارستان آموزشی ـ درمانی هفده شهریور آمل منتقل شدکه در بررسی اولیه، سونوگرافی اورژانسی (FAST) وجود خونریزی داخل شکمی را نشان داد و بلافاصله بیمار تحت لاپاراتومی اورژانس قرار گرفت.

فرامرز اکبری افزود:در جریان جراحی، پارگی دیواره قدامی رحم همراه با جنین فاقد علائم حیاتی در حفره شکمی مشاهده و حدود دو لیتر خون و لخته از حفره شکمی تخلیه شد. این عمل حساس با همکاری تیم جراحی شامل دکتر شکوهیان متخصص جراحی عمومی دکتر ملکی و دکتر فرشته یزدانی جراح زنان انجام‌شد و با کنترل خونریزی، وضعیت بیمار تثبیت گردید.

وی گفت:با مداخلۀ سریع و هماهنگی تیم درمان، جان مادر حفظ و حال عمومی بیمار رضایت‌بخش گزارش شد؛ که این موفقیت بیانگر آمادگی و توان تخصصی مجموعه درمانی در مدیریت شرایط بحرانی است.