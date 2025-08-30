با حضور استاندار اردبیل بهره برداری همزمان از ۱۳۵ طرح عمرانی، خدماتی و اقتصادی با اعتبار یکهزار و ۲۵۰ میلیارد تومان در شهرستان مشگین شهر آغاز شد.

۱۳۵ طرح عمرانی و اقتصادی در مشگین‌شهر به بهره‌برداری رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل در آیین بهره برداری از طرح‌های عمرانی مشگین شهر اظهار کرد: در سفر قبلی ۸۱۰ میلیارد ریال اعتبار به مشگین‌شهر اختصاص یافت و در این سفر نیز برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، علاوه بر سهم شهرستان از منابع استانی و ملی، ۵۰۰ میلیارد ریال دیگر برای طرح‌های نیمه‌تمام چندین ساله نظیر پارک جنگلی و مرکز نگهداری معلولان اختصاص یافت.

وی از پیشنهاد بسته عمرانی ۲۵ هزار میلیارد ریالی به رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: در سفر ریاست جمهوری، چند طرح شاخص از جمله بزرگراه‌های مشگین‌شهر - اهر و مشگین‌شهر - پارس‌آباد، ایمن‌سازی جاده‌ها، طرح‌های آبی و تکمیل بیمارستان این شهرستان با چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار اجرا خواهد شد.

امامی یگانه بیان کرد: در سفر رئیس جمهور به استان اردبیل، باید طرح‌های نیمه‌تمام از سوی فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی احصا و تکمیل شود.

وی از ارتقای ظرفیت تولید کنسانتره در مشگین‌شهر به هفت میلیون تن خبر داد و گفت: با استفاده از قرارداد‌های بیع متقابل می‌توان مسائل زیست محیطی تصفیه‌خانه، شبکه فاضلاب و انتقال آب را حل کرد.

استاندار اردبیل پرداخت مطالبات گندم‌کاران در یک ماه گذشته را یادآور شد و گفت: باقیمانده مطالبات کشاورزان نیز در اسرع وقت پرداخت خواهد شد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و خدمت و ۱۸ شهید استان اردبیل در حمله رژیم صهیونیستی به ایران، اظهار کرد: وفاق و همدلی مردم استان در جریان جنگ ۱۲ روزه آشکار بود و هیچ گزارش منفی از کمبود کالا به مرکز مخابره نشد و این امر نشان‌دهنده انسجام و مدیریت مطلوب در استان است.

استاندار اردبیل با تأکید بر ایجاد فضای همدلی در استان گفت: آرامش و شادی مردم، عید واقعی ماست و دولت برای ایجاد فضایی آرام و شاد برای مردم نجیب و قدردان شبانه روزی تلاش می‌کند.