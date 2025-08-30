پخش زنده
با حضور استاندار اردبیل بهره برداری همزمان از ۱۳۵ طرح عمرانی، خدماتی و اقتصادی با اعتبار یکهزار و ۲۵۰ میلیارد تومان در شهرستان مشگین شهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل در آیین بهره برداری از طرحهای عمرانی مشگین شهر اظهار کرد: در سفر قبلی ۸۱۰ میلیارد ریال اعتبار به مشگینشهر اختصاص یافت و در این سفر نیز برای تکمیل طرحهای نیمهتمام، علاوه بر سهم شهرستان از منابع استانی و ملی، ۵۰۰ میلیارد ریال دیگر برای طرحهای نیمهتمام چندین ساله نظیر پارک جنگلی و مرکز نگهداری معلولان اختصاص یافت.
وی از پیشنهاد بسته عمرانی ۲۵ هزار میلیارد ریالی به رئیسجمهور خبر داد و گفت: در سفر ریاست جمهوری، چند طرح شاخص از جمله بزرگراههای مشگینشهر - اهر و مشگینشهر - پارسآباد، ایمنسازی جادهها، طرحهای آبی و تکمیل بیمارستان این شهرستان با چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار اجرا خواهد شد.
امامی یگانه بیان کرد: در سفر رئیس جمهور به استان اردبیل، باید طرحهای نیمهتمام از سوی فرمانداران و دستگاههای اجرایی احصا و تکمیل شود.
وی از ارتقای ظرفیت تولید کنسانتره در مشگینشهر به هفت میلیون تن خبر داد و گفت: با استفاده از قراردادهای بیع متقابل میتوان مسائل زیست محیطی تصفیهخانه، شبکه فاضلاب و انتقال آب را حل کرد.
استاندار اردبیل پرداخت مطالبات گندمکاران در یک ماه گذشته را یادآور شد و گفت: باقیمانده مطالبات کشاورزان نیز در اسرع وقت پرداخت خواهد شد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و خدمت و ۱۸ شهید استان اردبیل در حمله رژیم صهیونیستی به ایران، اظهار کرد: وفاق و همدلی مردم استان در جریان جنگ ۱۲ روزه آشکار بود و هیچ گزارش منفی از کمبود کالا به مرکز مخابره نشد و این امر نشاندهنده انسجام و مدیریت مطلوب در استان است.
استاندار اردبیل با تأکید بر ایجاد فضای همدلی در استان گفت: آرامش و شادی مردم، عید واقعی ماست و دولت برای ایجاد فضایی آرام و شاد برای مردم نجیب و قدردان شبانه روزی تلاش میکند.