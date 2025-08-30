مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان از آغاز عملیات ساخت ۴ مدرسه و افتتاح یک فضای آموزشی در استان همزمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی‌فر گفت: عملیات ساخت یک مدرسه ۱۲ کلاسه در روستای شکاره شهرستان کارون با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال و در مساحت ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع آغاز شد.

وی با بیان اینکه این مدرسه در قالب طرح ملی عدالت فضای آموزشی ساخته خواهد شد، افزود: شرکت فولاد اکسین از محل مسئولیت‌های اجتماعی در ساخت این مدرسه مشارکت خواهد داشت.

علی‌فر ادامه داد: همچنین عملیات ساخت سه مدرسه دیگر با ۳۶ کلاس درس در شهرستان شوش با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال آغاز شد.

مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان می‌گوید: این مدارس شامل مدرسه ۱۲ کلاسه پسرانه کوی مهر، آموزشگاه دخترانه کوی مهر و مدرسه ۱۲ کلاسه باب الحوائج شهرستان شوش هستند.

وی بیان داشت: مدرسه ۶ کلاسه ابن سینا در روستای میانگران سفلی شهرستان ایذه با زیربنای ۴۳۱ مترمربع و اعتبار یکصد میلیارد ریال نیز افتتاح شد.

طبق گفته مشاور وزیر آموزش و پرورش ۶۵ درصد کمبود و فرسودگی مدرسه در مناطق اهواز، کارون، حمیدیه و باوی خوزستان است.