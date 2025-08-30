به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مهدیه اسفندیاری از سال ۲۰۱۸ در شهر لیون فرانسه سکونت داشته و در مارس ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۳) ناپدید شده است. خانواده خانم اسفندیاری پس از بی‌خبری طولانی از وی، موضوع را به مقام‌های ایرانی اطلاع دادند و پیگیری وضعیت این شهروند ایرانی از همان زمان آغاز شد. اسفندیاری مترجم و دانش‌آموخته دانشگاه لیون است اما آنچه مشخص است این است که حقوق بی بشر در غرب هیچ ارزشی به تحصیلات، تفکر و آزادی بیان انسانها قائل نیست.