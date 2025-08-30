با امضاء سه سند همکاری بین سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های روسی در مسکو، فصل نوینی از توسعه و تعمیق همگرایی رسانه‌ای بین ایران و روسیه کلید خورد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو با امضاء سه سند همکاری بین سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های روسی در مسکو، فصل نوینی از توسعه و تعمیق همگرایی رسانه‌ای بین ایران و روسیه کلید خورد.

معاون برون مرزی سازمان صداوسیما در این سفر ضمن دیدار و گفت‌و‌گو با مدیران ارشد رسانه‌های معتبر روسیه، از ظرفیت‌های فنی و تخصصی شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی و خبرگزاری‌های روسی بازدید کرد.