به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو با امضاء سه سند همکاری بین سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانههای روسی در مسکو، فصل نوینی از توسعه و تعمیق همگرایی رسانهای بین ایران و روسیه کلید خورد.
معاون برون مرزی سازمان صداوسیما در این سفر ضمن دیدار و گفتوگو با مدیران ارشد رسانههای معتبر روسیه، از ظرفیتهای فنی و تخصصی شبکههای رادیویی، تلویزیونی و خبرگزاریهای روسی بازدید کرد.