به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی شرکت گاز خوزستان اعلام کرد: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز در منطقه عین دو اهواز، خیابان‌های ۶ تا ۱۲ غربی حد فاصل خیابان عبیات تا انتهای عین دو، به سمت حمدیه در روز یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۷ تا ۲۰ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکان درخواست می‌شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری کرده و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط ماموران امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.