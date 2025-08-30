مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان از اهدای ۶۰۰ قلم کالای خانگی ضروری به مددجویان زیر پوشش این نهاد حمایتی در استان به مناسبت هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال شیبه در آئین توزیع ۶۰۰ دستگاه لوازم ضروری منزل به مددجویان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی خوزستان گفت: کمک به تأمین لوازم ضروری زندگی مددجویان یکی از برنامه‌های این نهاد است و به مناسبت‌های مختلف، تعدادی لوازم خانگی و بسته‌های معیشتی به نیازمندان و مددجویان مناطق محروم اهدا می‌شود.

وی با گرامیداشت هفته دولت و تاکید بر توجه به نیازمندی‌های خانواده‌های زیر پوشش، افزود: امدادگران با نیازسنجی اقلام مورد احتیاج خانوار‌های تحت حمایت، نسبت به تهیه و تأمین کالا‌های ضروری با مشارکت خیران اقدام می‌کنند.

شیبه ادامه داد: در این مرحله ۶۰۰ قلم لوازم ضروری زندگی و کالای اساسی خانگی و ۳۵۰ دستگاه ویلچر ویژه خانواده‌های زیر پوشش کمیته امداد با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال با الویت مناطق محروم توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خوزستان با تاکید بر اینکه اهدای لوازم ضروری زندگی به نیازمندان با هدف تأمین بخشی از وسایل موردنیاز و آسایش آنها انجام می‌شود، اضافه کرد: وسایل ضروری زندگی مخزن آب، لوازم سرمایشی و… بین خانواده‌های نیازمند استان توزیع شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۱۲ هزار قلم لوازم ضروری زندگی به مددجویان اهدا شده، عنوان کرد: در این مرحله از توزیع لوازم ضروری، ۶۰۰ قلم کالای اساسی زندگی بین خانوار‌های تحت حمایت توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان ادامه داد: خدمات کمیته امداد بر اساس نیازسنجی انجام‌شده و با استفاده از ظرفیت‌های موجود به ویژه بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی و هم‌افزایی خیران حقیقی و حقوقی به مددجویان تحت حمایت عرضه می‌شود.

شیبه با قدردانی از خیران در حمایت از نیازمندان گفت: امیدواریم با مشارکت بیش از پیش خیران و نیک‌اندیشان بتوانیم تأمین و از دغدغه این خانواده‌های تحت حمایت کاهش دهیم.

وی افزود: خیران می‌توانند از طریق مراجعه حضوری به دفاتر امداد یا مراکز نیکوکاری با مشارکت ارزشمند خود در تهیه و توزیع اقلام ضروری زندگی، یاری رسان محرومان و نیازمندان باشند.