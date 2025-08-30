رییس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: تاکنون برای ۱۰۰ هزار هکتار از مجموع ۴۲۵ هزار هکتار جنگل استان، طرح مطالعاتی تهیه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ شهرام عسگری برنامه‌ها و اقدامات فنی و حفاظتی به صورت متمرکز در این سطح انجام می‌شود و در داخل این محدوده گونه‌های ژنتیکی حساس، کمیاب و بکر شناسایی شده است.

وی افزود: بر اساس قانون، این سطح به دلیل اهمیت ژنتیکی و زیست‌محیطی باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد و به عنوان ذخیره‌گاه جنگلی ثبت شود.

رییس اداره جنگلداری استان گفت: همچنین در این محدوده گونه‌های شاخصی همچون ارس، فندق، بادام کوهی و بلوط که از نظر تنوع ژنتیکی کم‌نظیر و منحصر‌به‌فرد هستند، مورد حفاظت ویژه قرار گرفته‌اند.

جنگل‌های بلوط در شهرستان مانه و سملقان با وسعت حدود ۲۵ هزار هکتار در این ناحیه قرار دارد و به عنوان یکی از زیست‌بوم‌های شاخص کشور خارج از نوار شمالی، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

۲۵ هزار هکتار از جنگل‌های خراسان شمالی جزو ناحیه رویشی هیرکانی و الباقی جزو ناحیه رویشی ایرانی تورانی محسوب می‌شود که گونه‌های ارس، افرا کرکو، زالزالک، ولیک و بلوط را در خود دارد.