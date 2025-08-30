به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن اسنپ بک یا پس گشت، بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است که پس از امضای توافق هسته‌ای برجام در سال ۱۳۹۴ تصویب شد. این سازوکار به کشور‌های عضو برجام (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان) اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات برجامی از سوی ایران، روند بازگرداندن تحریم‌های پیشین شورای امنیت را آغاز کنند. رژیم‌های آلمان، انگلیس و فرانسه، خواستار فعال سازی این موضوع شدند که با تشویق آمریکا و مخالفت چین و روسیه همراه شد.

دیمیتری پولیانسکی نماینده روسیه در سازمان ملل در واکنش به اقدام سه دولت اروپایی می‌گوید: " ما معتقدیم اقدام این سه دولت، هیچ توجیه قانونی ندارد. اروپا قطعنامه ۲۲۳۱ را اجرایی نکرد. آنها هیچ اقدامی برای برداشتن تحریم‌های ایران انجام ندادند و آنها همواره برجام را نقض کرده‌اند. دنیا اکنون بر سر یک دو راهی قرار دارد. یک راه دیپلماسی و صلح و رفتار‌های عادی انسانی است، راه دیگر، باجگیری، مذاکره دربرابر لوله تفنگ و دیگر مسائل است. فرانسه، انگلیس و آلمان مسیر دوم را انتخاب کردند.

کارشناسان مستقل معتقدند سه دولت اروپایی، بدون توجه به این که آمریکا در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد، در صدد باجگیری از ایران بر آمده‌اند در حالی که مقامات و کارشناسان آلمانی نیز درباره توان غرب برای تشدید فشار علیه ایران تردید دارند.

سه رژیم اروپایی، بدون توجه به این که آمریکا در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد، در صدد باجگیری از ایران بر آمده‌اند. " یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان در این باره می‌گوید:" در دیپلماسی همیشه باید طرف‌های متعدد باشند و اکنون ایران باید عمل کند. ایران بار‌ها پیشنهاد‌های ما، به ویژه در چند هفته اخیر را رد کرده است. من از ایران می‌خواهم در این ۳۰ روز، از دیپلماسی استفاده کند. "

به نظر تحلیل گران آلمانی، ایرانیان از قبل برای این وضعیت آماده شده‌اند. نشریه اکونومیست هم در گزارشی نوشت ایران، تسلیم نخواهد شد.

اقدام سه دولت اروپایی و خشنودی آمریکا از فعال سازی پس گشت یا اسنپ بک، شرایط همکاری ایران با غرب را بر سر برنامه‌های هسته‌ای، پیچیده‌تر خواهد کرد. مقامات ایرانی تاکید دارند که سه دولت اروپایی با اجرا نکردن تعهدات خود در برجام وسکوت در برابر اقدامات آمریکا، صلاحیت استفاده از این سازوکار را از دست داده‌اند.

شماری از تحلیل گران غربی معتقدند، همبستگی ملی ایرانیان پس از دفاع ۱۲ روزه، پیشرفت‌های کشورمان در ۱۰ سال گذشته، روش‌های ابداعی ایران در بی اثر کردن تحریم‌ها و روابط دیپلماتیک قدرتمند با متحدان و همسایگان، ایرانیان را در برابر باج خواهی غرب، استوار ساخته است.