خبرنگاران و تصویربردار خبر صداوسیمای خوزستان در جشنواره رسانهای خوزستان همدل خوش درخشیدند و با کسب عناوین برتر، مورد تقدیر استاندار و مسئولان استانی قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اختتامیه جشنواره رسانهای خوزستان همدل شامگاه جمعه ۷ شهریورماه در سالن اجتماعات نمایشگاههای دائمی اهواز برگزار شد و طی آن، برترین آثار رسانهای با محوریت انعکاس سفر استانی رئیسجمهور به خوزستان و بازنمایی صحنههای همدلی در استان معرفی شدند مورد تقدیر قرار گرفتند.
در بخش کلیپ این جشنواره، مهران نیکاندیش، هدایت عباسی لرکی و سعید ویسی شیخرباط از خبر صداوسیمای خوزستان موفق به کسب مقام برتر شدند و تندیس و لوح تقدیر خود را از استاندار خوزستان دریافت کردند.
گفتنی است؛ نخستین فراخوان در ۲۵ دیماه منتشر و پوستر آن با حضور رئیس شورای اطلاعرسانی دولت رونمایی شد.
باوجود فرصت کوتاه، بیش از ۸۰۰ اثر در بخشهای یادداشت، خبر، گزارش، تیتر، مصاحبه، بیوگرافی، کلیپ، شهروند خبرنگار، گرافیک و صفحهآرایی به دبیرخانه ارسال شد که بیشترین آثار به بخش یادداشت اختصاص داشت و داوری جشنواره توسط اساتید برجسته حوزه رسانه در سطح ملی و استانی انجام شد.