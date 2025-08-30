مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از شناسایی و جمع‌آوری ۸ هزار انشعاب غیرمجاز برق و کشف ۱۳۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: این اقدام منجر به صرفه‌جویی ۴۵۰۰ مگاوات‌ساعت برق و کاهش ۳۱ درصدی آسیب به تجهیزات برق‌رسانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر حسن‌بکلو در تشریح این موضوع گفت: تاکنون حدود ۸۰۰۰ انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شده که مصرفی معادل بیش از ۹۰ میلیون کیلووات ساعت داشته‌اند و همچنین بیش از ۳۰ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف خانگی و تجاری نصب و کنترل‌پذیر شده است که این کنتورها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که در صورت مصرف خارج از الگو، برق مشترک در چند مرحله به‌طور خودکار قطع می‌شود و در صورت تداوم تخلف، قطع کامل اشتراک انجام خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت مصرف در روزهای اخیر نیز اظهار کرد: با تعطیلی شنبه و یکشنبه هفته گذشته (ابتدای شهریورماه)، حدود ۴۵۰۰ مگاوات‌ساعت برق در استان صرفه‌جویی شد که این رقم معادل مصرف بیش از یک‌ونیم میلیون خانوار است که این اقدام موجب کاهش حداقل ۲۷۰ مگاوات بار در شبکه و افت ۳۱ درصدی آسیب به تجهیزات و تأسیسات برق‌رسانی شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران افزود: این صرفه‌جویی در مصرف برق استان تهران شامل بخش های اداری و خانگی بود و در صورت عدم تعطیلی و ادامه روند مصرف، با توجه به افزایش دما، ناگزیر بودیم خاموشی‌های بیشتری اعمال کنیم، به گونه‌ای که حداقل بیش از ۴۵۰۰ مگاوات ساعت خاموشی در سطح استان ضرورت داشت بنابراین با توجه به مدیریت بار انجام شده در روزهای تعطیل هفته گذشته، بخش صنعت توانست از جریان انرژی برق بهره‌مند شود.

رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به نقش عموم مردم در مدیریت بار شبکه در روزهای اوج مصرف برق، ادامه داد: بی‌تردید عبور از دوره اوج مصرف برق بدون همراهی شهروندان، صنایع و ادارات میسر نخواهد بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با تأکید بر رعایت الگوی مصرف گفت: الگوی مصرف در چهار ماه گرم سال ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه است و مشترکانی که بیش از دو و نیم برابر این میزان مصرف داشته باشند، علاوه بر پرداخت هزینه‌های بیشتر، با محدودیت‌های فنی نیز مواجه می‌شوند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۸۰ مرکز استخراج رمز ارز غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شده که در این مراکز ۱۳۰۰ دستگاه ماینر کشف و ضبط و تحویل مراجع قضایی شد.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به اقدامات فنی در جهت مدیریت بار ادامه داد: نصب کنتور بر روی بیش از ۱۷۰۰ مولد، به‌ویژه در میان مشترکان صنعتی، کمک شایانی در کنترل بار و پایداری شبکه داشته است. همچنین نصب ۱۸۵ دستگاه IBS بر روی چاه‌های آب شرب موجب شده تا در زمان مدیریت بار و یا شرایط اضطراری از قطع برق این چاه‌ها جلوگیری شود.

به گفته وی، شرکت توزیع برق استان تهران همچنین در کمک به اجرای طرح‌های توسعه‌ای نقش‌آفرینی کرده است؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی با نصب کنتور و برق‌دار شدن به شبکه سراسری متصل شدند.

حسن بلکو حمایت از توسعه و احداث نیروگاه های خورشیدی را در شهرستانهای استان تهران را یک سیاست راهبردی اعلام کرد و افزود: پیگیری تهیه زمین و ایجاد بیش از ۲۲ ساختگاه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت‌های ۳، ۲۵ و ۷۵ مگاواتی و … به کمک شرکت ساتپا انجام شده و تلاش‌ها برای احداث و بهره‌برداری از آنها ادامه دارد. همچنین بیش از ۸۰۰ پنل خورشیدی به عشایر عزیز استان تحویل شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم در پیوستن به پویش 25 درجه و توجه به رعایت الگوی مصرف در روزهای گرم تابستان امسال گفت: بر اساس بررسی‌ها، در فصول گرم بیش از ۳۵ درصد مصرف مربوط به وسایل سرمایشی است و اگر همکاری و همراهی مردم فهیم استان در استفاده بهینه از وسایل سرمایشی، پرهیز از به‌کارگیری همزمان وسایل پرمصرف و جابه‌جایی مصرف به ساعات غیرپیک وجود نداشت، مشکلات صنعت برق به‌مراتب بیشتر می‌شد.