۶۲روستای شهرستان بوکان از طرحهای آبادانی معابروزیرساخت ها، بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ خشایار صنعتی فرمانداربوکان درجمع نماز گزاران مسجد جامع ضمن تبریک هفته دولت، گفت: در هفته دولت، در ۶۲ روستا بهره برداری از طرحهای آبادانی معابر و زیرساختها آغاز شد ؛ در ، ۴۱ روستا آسفالتریزی معابر و طرحهای هادی شدهاست.
خشایار صنعتی افزود:شهر بوکان با مشکلات جدی در زمینه زیرساختهای رفت و آمد و مسائل عمرانی مواجه است که این وضعیت، کیفیت زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار داد. از اینرو، چالشهای عمده از جمله احداث پل بر روی رودخانه سیمینهرود بهعنوان یک ضرورت مهم در دستور کار ما قرار گرفت. تلاش کردیم تا با تحقق این خواستههای دیرین چالشها را به حداقل برسانیم.
وی اضافه کرد: در طول یک سال اخیر، با همکاری معتمدین و بزرگان شهر و با هم افزایی و همدلی، فارغ از هرگونه تنوع فکری تلاش کردیم تا با یکپارچگی در عزم و اراده به نیازها و مطالبات مردمی که در عرصههای گوناگون مطرح کردهاند، پاسخ مناسبی دهیم.
خشایار صنعتی ادامه داد: مسئله تنش آب بهویژه در شرایط کنونی بر اهمیت توجه به مصرف بهینه و فرهنگسازی در این حوزه میافزاید. از مردم عزیز تقاضا دارم که اصول صحیح مصرف و الگوی صرفهجویی را مدنظر قرار دهند. ما نیز با برنامهریزیهای مؤثر، تلاش کردهایم تا آثار این تنش خشکسالی را در شهر و روستاها کاهش دهیم.
وی تاکید کرد:جذب سرمایه گذاران برای ایجاداشتغال، توسعه دو منطقه تفرجگاه کیوه رش ونالشکینه دربوکان، ساماندهی متکدیان، مدیریت پسمانددرشیخلروسایر مسائل اجتماعی از اولویتهای کاری در برنامه ریزی شهری است، وبرنامههای دقیقی برای حل این چالشها تدوین شده وواردفاز عملیاتی میشود.
در ادامه فرماندار و دیگر مسئولین دولتی در دیدار چهره به چهره با نمازگزاران و میز ارتباطات مردمی به حل مسائل و مشکلات مردم گفتوگو و به بررسی موارد پرداختند.