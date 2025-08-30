با شکوفایی گل‌های آفتابگردان در مزارع شهرستان خوروبیابانک، چهره کویر جلوه‌ای متفاوت و چشم نواز به خود گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی خوروبیابانک گفت: ۵۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان خوروبیابانک به کشت آفتابگردان اختصاص دارد و به طور متوسط از هر هکتار هزار و ۵۰۰ کیلوگرم محصول برداشت می‌شود.

مرتضی رئیسی افزود: شهرستان خور و بیابانک بیش از چهار هزار و ۸۵۰ بهره‌بردار بخش کشاورزی دارد و سالانه افزون بر ۱۳ هزار تن محصول زراعی و باغی در ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین این شهرستان تولید می‌شود.