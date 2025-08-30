در آخرین ماه از فصل تابستان
دشتی از گل های طلایی آفتابگردان در خوروبیابانک
با شکوفایی گلهای آفتابگردان در مزارع شهرستان خوروبیابانک، چهره کویر جلوهای متفاوت و چشم نواز به خود گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی خوروبیابانک گفت: ۵۰ هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان خوروبیابانک به کشت آفتابگردان اختصاص دارد و به طور متوسط از هر هکتار هزار و ۵۰۰ کیلوگرم محصول برداشت میشود.
مرتضی رئیسی افزود: شهرستان خور و بیابانک بیش از چهار هزار و ۸۵۰ بهرهبردار بخش کشاورزی دارد و سالانه افزون بر ۱۳ هزار تن محصول زراعی و باغی در ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین این شهرستان تولید میشود.
جلوه گلهای آفتابگردان در مزارع شهرستان خوروبیابانک جلوه گلهای آفتابگردان در مزارع شهرستان خوروبیابانک جلوه گلهای آفتابگردان در مزارع شهرستان خوروبیابانک جلوه گلهای آفتابگردان در مزارع شهرستان خوروبیابانک جلوه گلهای آفتابگردان در مزارع شهرستان خوروبیابانک جلوه گلهای آفتابگردان در مزارع شهرستان خوروبیابانک جلوه گلهای آفتابگردان در مزارع شهرستان خوروبیابانک جلوه گلهای آفتابگردان در مزارع شهرستان خوروبیابانک جلوه گلهای آفتابگردان در مزارع شهرستان خوروبیابانک جلوه گلهای آفتابگردان در مزارع شهرستان خوروبیابانک