به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست تیم لیگ برتری بسکتبال کاله مازندران، از توافق این باشگاه، با " فرزاد کوهیان" سرمربی نام‌آشنای بسکتبال ایران و مربی فعلی تیم ملی برای هدایت تیم بسکتبال کاله در فصل جدید مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور خبر داد.

محمود امین الهی گفت: قرارداد و همکاری فرزاد کوهیان به عنوان سرمربی جدید تیم بسکتبال کاله با مدیران باشگاه انجام شد و این مربی در هفته پیش رو تمرینات تیم را برعهده خواهد گرفت.

وی در پاسخ به علت کناره گیری مهران حاتمی سرمربی فصل گذشته تیم کاله نیز گفت: حاتمی از مدیران باشگاه، درخواست جذب چند بازیکن مطرح را داشت، اما با توجه به سیاست جوانگرایی و میدان دادن به بازیکنان جوان و بومی، به توافق نرسیدند و به همین علت با مهران حاتمی سرمربی پیشین، قطع همکاری شد.

فرزاد کوهیان ۶۱ ساله که هم اکنون سمت مربیگری تیم ملی بزرگسالان ایران به عنوان دستیار" سوتیریس مانولوپولوس" را دارد، در فصل گذشته لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، هدایت تیم ذوب‌آهن اصفهان را برعهده داشت.

تیم کاله مازندران درفصل گذشته لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور با هدایت مهران حاتمی با در اختیار داشتن چند بازیکن ملی پوش و خارجی، با شکست برابر تیم شهرداری گرگان در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها حذف شد و از رسیدن به فینال لیگ بازماند.