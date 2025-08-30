به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ثبت‌نام پنجاه و دومین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور از امروز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ آغاز شده و داوطلبان تا ۲۲ شهریور فرصت دارند برای حضور در این آزمون در سامانه گلستان دانشگاه پیام نور ثبت‌نام کنند.

پنجاه و دومین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور در روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۴ ساعت ۹ صبح در مراکز استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان، هرمزگان، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، مازندران، فارس، کرمان، کرمانشاه، گلستان، خراسان رضوی، همدان و یزد برگزار می‌شود.

متقاضیان شرکت در پنجاه و دومین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور از ۸ شهریور ۱۴۰۴ لغایت ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ فرصت دارند، از طریق سامانه گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir بصورت الکترونیکی نسبت به ثبت نام و دریافت کارت آزمون خود اقدام کنند.