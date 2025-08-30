پخش زنده
امروز: -
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حکمی «علی باقری کنی» را به عنوان معاون بینالملل شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از شورای عالی امنیت ملی، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حکمی علی باقری معاون سابق وزارت خارجه و دبیر شورای راهبردی روابط خارجی را به عنوان معاون بینالملل شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد.
باقری امروز در دیدار لاریجانی با آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت ارمنستان نیز حضور داشت.
علی باقری کنی سرپرستی وزارت امور خارجه و معاون سیاسی این وزارتخانه در دولت سیزدهم، عضویت در شورای راهبردی روابط خارجی و دبیری این شورا و ریاست تیم مذاکرهکننده ایران در مذاکرات مربوط به احیای برجام در وین را در کارنامه مدیریتی خود دارد.
وی همچنین معاون امور بینالملل قوه قضائیه ایران و دبیر ستاد حقوق بشر بود و در دوران دبیری سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی نیز معاون سیاست خارجی و امنیت بینالملل دبیر این شورا و نیز مذاکرهکننده ارشد پرونده هستهای ایران بوده است.