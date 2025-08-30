در آیینی گردهمایی آزادگان بافقی برگزار و از صبر و ایثار آنان تجلیل شد.

گردهمایی آزادگان بافق و تجلیل از مقام صبر و ایثار آنان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در آیینی با حضور جمعی از مسئولان، گردهمایی آزادگان بافقی در سالن شیخ محمدتقی فرمانداری بافق برگزار و از صبر و ایثار آنان تجلیل شد. در این مراسم، با حکم استاندار یزد، رضا فلاح فرماندار بافق به‌عنوان رئیس شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان بافق منصوب شد.

حجت‌الاسلام حسینی امام جمعه بافق در این گردهمایی با تأکید بر استقامت آزادگان گفت: ایمان شما بود که دشمن را به خشم آورد و موجب شد هیچ کاری از دست او برنیاید. وی افزود: آزادگان با دستان خالی در دوران اسارت، ایمان خود را حفظ کرده و تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کردند.

امام جمعه بافق خاطرنشان کرد: خاطرات ارزشمند آزادگان باید ثبت و روایت شود تا نسل‌های آینده بدانند در آن دوران بر ملت چه گذشت. وی، همچنین با بیان اینکه دفاع مقدس باید با زبان هنر به جهانیان معرفی شود، گفت: هر یک از آزادگان گنجی نهفته‌اند که یاد و خاطراتشان باید ماندگار بماند.

حجت‌الاسلام حسینی در ادامه با تجلیل از صبر خانواده‌های آزادگان تصریح کرد: ما هرگز نمی‌توانیم ذره‌ای از رنج‌های آنان را جبران کنیم و مدیون خانواده‌هایی هستیم که با صبر، این مسیر را همراهی کردند. وی همچنین بر ضرورت پاسداری از ارزش‌های انقلاب تأکید کرد.