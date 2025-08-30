پخش زنده
معاون حملونقل شهرداری تهران از اتصال بیمارستان بعثت و برج میلاد به مترو به شرط رفع موانع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، محسن هرمزی درباره اتصال خطوط مترو به بیمارستانهای مهم تهران گفت: از گذشته در معاونت فنی این موضوع مطرح بوده که خطوط مترو باید به مراکز درمانی و بیمارستانهای اصلی متصل شوند. به عنوان نمونه، در خصوص بیمارستان امام خمینی (ره) همه زیرساختها آماده بود، اما متأسفانه خود بیمارستان اجازه اتصال نداد.
وی افزود: هرچند نبود منابع مالی هم در برخی پروژهها تأثیرگذار بوده، اما در برخی موارد، مانع اصلی از سوی طرفهای غیر شهرداری ایجاد شده است.
معاون حملونقل شهرداری تهران خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جدید و ضرورت آمادگی شهری، به صورت فوری، تکمیل و راهاندازی ایستگاههای مترو در نزدیکی مراکز درمانی را در اولویت قرار دادهایم.
معاون زاکانی گفت: ایستگاههای بیمارستان بعثت و برج میلاد در برنامه اجرایی ما قرار دارند و امیدواریم تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسند.