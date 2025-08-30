پخش زنده
پاکستان و ارمنستان در تماس تلفنی میان وزیر امور خارجه دو کشور توافق کردند امکان برقراری روابط دیپلماتیک را مورد بررسی قرار دهند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، وزارت خارجه پاکستان در بیانیهای اعلام کرد: این توافق امروز در گفتوگوی تلفنی میان «اسحاق دار» معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان با «آرارات میرزویان» همتای ارمنستانی وی حاصل شد.
طرفین در این تماس تلفنی درباره زمینههای احتمالی همکاری در سطح دوجانبه و چندجانبه گفتوگو کردند.
اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در این گفتوگو از توافق تاریخی صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان استقبال کرد و آن را گامی مثبت برای ثبات و شکوفایی منطقه دانست.