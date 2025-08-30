به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛نماینده مردم خرم آباد و چگنی در نشست وزیر میراث‌فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی با فعالان این حوزه در محل استانداری لرستان گفت: باتوجه به رویداد مهم ثبت جهانی مکان های پیش از تاریخ دره خرم آباد، برگزاری یک همایش ملی لرستان شناسی در این زمینه ضروری است.

رضا سپهوند با تأکید بر تأمین اعتبار لازم برای برگزاری این همایش افزود: اگر معرفی ظرفیت های لرستان به خوبی صورت نگیرد، تاثیر مطلوبی در اقتصاد و معیشت جامعه ندارد.

وی بیان کرد: در کتب درسی ، لرستان با این همه ظرفیت تاریخی و طبیعی معرفی نشده و جا دارد در این زمینه از سوی وزارت میراث‌فرهنگی و آموزش و پرورش اقدامات لازم انجانم شود.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی گفت: اگر لرستان در این سالها به خوبی معرفی می شد، می توانست اولین مقصد گردشگری در کشور باشد.