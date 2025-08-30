سه عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فردوس در چهارمین جشنواره ملی و بین‌المللی نقالی برگزیده شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نازنین زهرا آیروم، بهاره اسماعیلی و عسل علمدار با اجرای آثار خود در بخش‌های مختلف این جشنواره موفق به کسب عنوان برتر شدند.

این جشنواره در بندرعباس به صورت حضوری و غیرحضوری برگزار شد و شرکت‌کنندگان در محورهایی، چون داستان‌های اساطیری، حماسی، تاریخی، بومی، ملی و اشعار کهن فارسی رقابت کردند.

هدف از برگزاری جشنواره، حفظ و ترویج هنر نقالی به عنوان یکی از مهم‌ترین گونه‌های نمایشی سنتی ایران عنوان شده است.

اعضای کانون فردوس با اجرای زنده و ضبط‌شده خود توانستند با بهره‌گیری از تکنیک‌های نقالی و بیان اثرگذار، توجه داوران را جلب کرده و در میان هزاران شرکت‌کننده داخلی و خارجی خوش بدرخشند.