سه عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فردوس در چهارمین جشنواره ملی و بینالمللی نقالی برگزیده شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نازنین زهرا آیروم، بهاره اسماعیلی و عسل علمدار با اجرای آثار خود در بخشهای مختلف این جشنواره موفق به کسب عنوان برتر شدند.
این جشنواره در بندرعباس به صورت حضوری و غیرحضوری برگزار شد و شرکتکنندگان در محورهایی، چون داستانهای اساطیری، حماسی، تاریخی، بومی، ملی و اشعار کهن فارسی رقابت کردند.
هدف از برگزاری جشنواره، حفظ و ترویج هنر نقالی به عنوان یکی از مهمترین گونههای نمایشی سنتی ایران عنوان شده است.
اعضای کانون فردوس با اجرای زنده و ضبطشده خود توانستند با بهرهگیری از تکنیکهای نقالی و بیان اثرگذار، توجه داوران را جلب کرده و در میان هزاران شرکتکننده داخلی و خارجی خوش بدرخشند.