به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: در هفته اول جشنواره، بیش از هفت هزار کد ملی یکتا و حدود ۶۱۹ هزار شانس قرعه کشی در سامانه جشنواره تابستانی ثبت شد.

علی حسنلو با اشاره به اینکه جوایز یک میلیاردی ویژه گردشگران در نظر گرفته شده است، گفت: قرعه‌کشی به دلیل خروج نام یکی از ساکنان در مرحله اول تکرار شد و دومین نوبت قرعه کشی مرحله اول آقای جواد بشیری برنده خوش شانس هفته اول قرعه کشی جشنواره تابستانی ثبت شد.

او افزود: هیئت ویژه جشنواره با بررسی مدارک پرواز، اقامت هتل و مستندات سفر و صحت سنجی اطلاعات برنده قرعه کشی را تایید کردند.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: سیدجواد بشیری یکی از خبرنگاران کشور هفته آینده در مراسم رسمی جایزه خود را دریافت خواهد کرد.

او افزود: هفته‌های میلیاردی علاوه بر ایجاد فرصت‌های تشویقی برای گردشگران، بستری حمایتی برای رونق گردشگری کیش فراهم کرده است.

حسنلو گفت: هر هفته جوایز ۱۰۰ میلیون تومانی و هدایای غیرنقدی شامل لوازم ورزشی، لوازم خانگی و تجهیزات سفر نیز با همکاری حامیان جشنواره به برندگان اهدا می‌شود.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش خاطرنشان کرد: این جشنواره تا ۲۰ آبان ادامه دارد و هر هفته یک جایزه یک میلیارد تومانی به گردشگران تعلق می‌گیرد.

علی حسنلو خاطرنشان کرد: بیست آبان، روز کیش یک جایزه یک میلیارد تومانی ویژه ساکنان کیش که از بازار‌های کیش با کارت بانکی ویژه جشنواره خرید کرده‌اند قرعه کشی می‌شود.

او تاکید کرد: آمار‌ها روند صعودی ورود گردشگران به کیش را نشان می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود جشنواره تابستانی امسال با مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و تفریحی، شور و نشاط مضاعفی در جزیره ایجاد کند.

بیست‌وهشتمین جشنواره تابستانی کیش با شعار تابستونتو بیار کیش از دهم مرداد آغاز شده است و تا بیستم آبان ادامه دارد.

جشنواره تابستانی کیش شامل تخفیف‌های تا ۸۰ درصد خدمات هتل‌ها، مراکز تفریحی و بازار‌های جزیره کیش با هدف احیای رونق سفر‌های داخلی و ارتقای جایگاه گردشگری کیش در حال برگزاری است.