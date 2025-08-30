پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مردم ولایتمدار روستاهای دهستان کذاب و بخش خضرآباد با شرکت در پویش «ایران همدل» طی دو هفته گذشته ۲۸۰ میلیون ریال وجه نقد برای کمک به مردم مظلوم غزه اهدا کردند. این پویش تا دو هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.
این روزها محلهای جمعآوری کمک در روستاهای مختلف خضرآباد شاهد صحنههایی از عطوفت و مهربانی مردم ولایتمدار است که در تبعیت از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، بار دیگر سخاوتمندانه به یاری مردم جنگزده غزه شتافتهاند.
این هفته نیز روستای ییلاقی کذاب میزبان ادامه پویش «ایران همدل» بود و مردم این منطقه با حضور پرشور خود بر همراهی همیشگیشان با ملت مظلوم فلسطین و غزه تأکید کردند.