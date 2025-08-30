به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس این استان گفت: همزمان با مهر ماه فصل بازگشایی مدارس ۱۳۹ فضای آموزشی، پرورشی و ورزشی با ۵۴۸ کلاس درس در مناطق ۱۳ گانه آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد بهره برداری و گلنگ می‌شود.

رضا حسینی‌نیک اعتبار هزینه شده این تعداد فضای آموزشی، پرورشی و ورزشی را بیش از هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده قرار است همزمان با فصل بازگشایی مداری ۱۰۹ فضای آموزشی با ۳۷۵ کلاس درس با هزینه ۷۰۰ میلیار تومان در مناطق مختلف استان به بهره برداری برسد.

حسینی‌نیک تعداد فضا‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی کلنگ زنی در استان را ۳۰ مدرسه با ۱۷۳ کلاس درس در شهر‌های یاسوج، دنا، مارگون، دهدشت و لیکک اعلام و اضافه کرد: اعتباری بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل و بهره برداری از این تعداد طرح آموزشی، وررزشی و پرورشی اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به فضا‌های آموزشی در دست اجرا در قالب طرح نهضت عدالت در فضا‌های آموزشی در استان ادامه داد: در این طرح ۱۹۰ مدرسه در دست اجرا است، که از این تعداد ۱۰۶ مدرسه جایگزین مدارس سنگی، ۶۰ مدرسه جایگزین مدارس کانکسی، ۱۸ مدرسه نیمه‌تمام تکمیل و ۶ مدرسه نیز جایگزین مدارس تخریبی می‌شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مجموع اعتبار این طرح‌های آموزشی را بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده این تعداد طرح آموزشی تا مهر ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می‌رسد.