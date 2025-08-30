پخش زنده
وضعیت پوشش شبکههای دیجیتال در خراسان جنوبی از استاندارد کشوری بالاتر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با هدف ارتقای کیفیت پوشش شبکههای دیجیتال در مناطق روستایی و مرزی، جلسهای با حضور مدیر فرستندههای رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای خراسان جنوبی و مسئولان شهرستان سربیشه برگزار شد.
در این نشست، وضعیت پوشش دیجیتال در بخشهای مختلف شهرستان بررسی و تصمیماتی درخصوص بهبود شرایط فنی و احداث یا ارتقاء ایستگاهها اتخاذ شد.
مدیر فرستندههای صدا و سیمای استان، با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پوشش شبکههای دیجیتال در خراسان جنوبی، گفت: وضعیت پوشش شبکههای دیجیتال در استان از استاندارد کشوری بالاتر است و خراسان جنوبی جزو استانهای پیشگام در کشور محسوب میشود.
ماندگار با اشاره به توسعه پوشش شبکههای HD افزود: تا پایان امسال پوشش شبکههای اچدی در مراکز شهرستانهای استان به ۱۰۰ درصد خواهد رسید و خراسان جنوبی در این حوزه نیز جزو استانهای پیشرو خواهد بود.
فرماندار شهرستان سربیشه، نیز در این نشست با قدردانی از تلاشهای صدا و سیما، گفت: با توجه به مرزی بودن شهرستان سربیشه، پوشش شبکههای دیجیتال در مناطق کم برخوردار اهمیت بالایی دارد و خواسته مهم مردم است. امیدواریم بهزودی شاهد پوشش ۱۰۰ درصدی در منطقه باشیم.
میرزاجانی با تأکید بر آمادگی مجموعه مدیریت شهرستان برای حمایت از این طرح، افزود: فرمانداری و بخشداریهای شهرستان برای تأمین اعتبار زیرساختهای مورد نیاز در کنار سازمان صدا و سیما خواهند بود و از هر اقدام مؤثری برای ارتقای سطح پوشش دیجیتال در مناطق روستایی حمایت میکنند.
بخشداران شهرستان سربیشه نیز در این جلسه به بیان مشکلات پوشش دیجیتال در برخی روستاها پرداختند. طبق بررسیهای صورتگرفته، روستاهای دارای پوشش ضعیف یا فاقد پوشش مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه این جلسه، راهکارهایی برای افزایش پوشش دیجیتال در روستاها ارائه و مقرر شد طبق بررسیهای کارشناسی، بهترین راهکار برای رفع مشکلات دریافت شبکههای دیجیتال در هر منطقه انجام و پروژهها طبق اولویت اجرا شود.
در جریان این نشست، اعلام شد که بر اساس جمعبندیهای میدانی و گزارشهای دریافتی از بخشداران، تعداد روستاهایی که فاقد پوشش یا دارای پوشش ضعیف دیجیتال هستند کمتر از ۲۰ روستا است.
بیشتر این روستاها دارای جمعیتی زیر ۸ خانوار یا از نوع روستاهای عشایری و پراکنده هستند.