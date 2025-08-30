پخش زنده
در مراسمی از هیئتهای حسینی و سیره سرایان اهل بیت همدان در مسجد چهارده معصوم همدان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اینکه اهل بیت کشتی نجات بشریت هستند از مسئولین هیئتهای عزاداری خواست تا علاوه بر زنده نگه داشتن قیام عاشورا در راستای بصیرت افزایی جامعه به ویژه نسل جوان گام بردارند.
آیت الله شعبانی موثقی در ادامه مساجد و هیئتها را سنگرهای امنی برای در امان بودن از توطئههای دشمنان عنوان کرد و گفت: باید با شیوههای محبت آمیز جوانان را هرچه بیشتر جذب این محافل و مجالس کنیم.
امام جمعه همدان همچنین با تأکید بر اهمیت مداحی بیان کرد: اهل بیت مداحان را بسیار تکریم میکردند و همیشه شاعران را مورد توجه قرار میدادند، چرا که مدیحهسرایی و شعر ابزار مهمی برای انتقال معارف است، اما این محبتها باید با معرفت همراه شود و این امر همت هیأتها را میطلبد.