رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بخشی از مطالبات داروخانههای کشور پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، پورمحمدی گفت: در هفته گذشته ۲۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت دارو در اختیار وزارت بهداشت قرار داده شد و بخشی از مطالبات داروخانههای کشور پرداخت شد.
پور محمدی افزود: با توجه به اینکه مطالبه کادر درمان و پرستاران عقب افتاده بود چهارشنبه هفته گذشته ۵ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت داده شد.
وی گفت: همچنین اضافه کاری پرستاران از ۲۸ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان افزایش یافت.