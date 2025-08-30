پرداخت مطالبات داروخانه‌های کشور،افزایش اضافه کاری پرستاران به ۹۰ هزار تومان

پرداخت مطالبات داروخانه‌های کشور،افزایش اضافه کاری پرستاران به ۹۰ هزار تومان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، پورمحمدی گفت: در هفته گذشته ۲۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت دارو در اختیار وزارت بهداشت قرار داده شد و بخشی از مطالبات داروخانه‌های کشور پرداخت شد.

پور محمدی افزود: با توجه به اینکه مطالبه کادر درمان و پرستاران عقب افتاده بود چهارشنبه هفته گذشته ۵ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت داده شد.

وی گفت: همچنین اضافه کاری پرستاران از ۲۸ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان افزایش یافت.