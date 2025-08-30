اجرای طرح ویزیت و درمان رایگان کارگران در هفته دولت

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر از اجرای طرح ویژه ویزیت و درمان رایگان کارگران در هفته دولت خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای سلامت جامعه کارگری و حمایت از نیروی کار در استان اجرا شد.