اجرای طرح ویزیت و درمان رایگان کارگران در هفته دولت
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر از اجرای طرح ویژه ویزیت و درمان رایگان کارگران در هفته دولت خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای سلامت جامعه کارگری و حمایت از نیروی کار در استان اجرا شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مرتضی پروانه اظهار کرد: جامعه کارگری سرمایه اصلی تولید و پیشرفت کشور است و توجه به سلامت جسمی و روانی کارگران از اولویتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار میرود. به همین منظور در هفته دولت، با همکاری سازمان بسیج کارگری و کارخانههای بوشهر و همچنین درمانگاه ولایت، خدمات درمانی به صورت رایگان در اختیار کارگران قرار گرفت.
وی افزود: این برنامه در روزهای هفته دولت در درمانگاه ولایت بوشهر برگزار شد و کارگران توانستند از خدمات ویزیت و درمان رایگان بهرهمند شوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ضمن قدردانی از همکاری نهادهای مشارکتکننده گفت: امیدواریم با تداوم اینگونه طرحها، شاهد ارتقای سطح سلامت، رضایت و بهرهوری کارگران استان باشیم.