به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حاجیان نژاد گفت: در پنج ماهه ابتدایی امسال از گمرکات استان سمنان ۱۶۲ هزار تن کالا صادر شده که عمده این کالاها مواد شوینده ، مصنوعات پلاستیکی ، سیم و کابل ،کولر آبی و ماشین لباسشویی است.

به گفته وی ، ارزش متوسط هر تن کالای صادراتی ۵۳۵ دلار است و این کالاها به ۳۶ کشور نظیر ترکیه روسیه عراق افغانستان صادر شده است .

حاجیان نژاد افزود : در حوزه واردات از گمرکات استان سمنان ۱۶ هزار تن کالا به ارزش ۸۷ میلیون دلار از طریق گمرکات استان سمنان وارد شده که بیشتر شامل ماشین آلات خط تولید و مواد اولیه واحدهای تولیدی بود که از ۲۳ کشور جهان وارد شده است.