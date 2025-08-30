به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار سمیرم در این آیین گفت: شهیدان رجایی و باهنر دو چهره شاخص هستند که مسئولان در نظام جمهموری اسلامی در خدمت گزاری به مردم این دو شهید را شاخص و الگوی خود قرار دهند.

محمد جواد صفا افزود: به کار گیری تمام توان مسئولان در خدمت گزاری به مردم، حل مشکلات مردم با کمک گرفتن و مشارکت مردم و کار بر اساس نقشه راه باید سرلوحه کار مسئولان در خدمت گزاری به مردم قرار گیرد.

در این آیین مسئولان با حضور در گلزار شهدای شهر سمیرم به مقام شهدا ادای احترام کردند.