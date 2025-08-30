پخش زنده
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی از ایجاد ۳۸۵۶ فرصت شغلی برای نیازمندان استان در یک سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، عرب با اشاره به اجرای طرحهای مشاغل خانگی و خوداشتغالی با هدف توانمندسازی مددجویان زیرحمایت، گفت: هدف اصلی این طرحها، مشارکت مددجویان در بهبود وضعیت اقتصادی خانوادهها و ارتقای سطح زندگی آنان است.
وی افزود: در این رابطه، بیش از ۵۳۷ میلیارد تومان از منابع امدادی و بانکی به مددجویان تسهیلات پرداخت شده تا بتوانند کسب و کارهای کوچک و خانگی خود را راه اندازی کنند.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با تاکید بر اهمیت آموزش در کنار ارائه تسهیلات مالی گفت: توانمندسازی اقتصادی خانوادههای زیرپوشش، یکی از مهمترین رویکردهای این نهاد است و به همین منظور، توجه ویژهای به آموزش مهارتهای فنی و حرفهای شده است.
عرب افزود: در یک سال گذشته، بیش از سه هزار و ۳۰۰ نفر از مددجویان زیرپوشش این نهاد در دورههای آموزشی مختلف شرکت کرده و مهارتهای لازم را فرا گرفتهاند تا بتوانند در بازار کار موفقتر عمل کنند.
وی با ابراز امیدواری از ادامه روند مثبت ایجاد اشتغال برای نیازمندان استان، از همکاری دستگاههای مختلف و بانکها برای توسعه طرحهای اشتغالزایی قدردانی کرد و گفت: این نهاد همچنان متعهد به حمایت همهجانبه از مددجویان و کمک به خودکفایی آنان است.