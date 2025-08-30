مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان از اختصاص ۳۵۰ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای آب و خاک در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رسول شمسی گفت: امسال ۳۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و ملی برای اجرای طرحهای آب و خاک اختصاص یافته که ۷۵ میلیارد تومان آن برای اجرای سامانههای آبیاری تخصیص یافته که با کمکهای خودیاری که از سوی مردم صورت میگیرد، ۷۵۰ تا هزار هکتار از اراضی زراعی استان تا پایان سال به این سامانه مجهز خواهند شد.
او افزود: با اعتبارات پیش بینی شده ۵۰ کیلومتر کانال و خط انتقال آب، بازسازی و لایروبی ۱۰۰ رشته قنات، ۱۲ کیلومتر کانال فرعی زیر دست سدها و حاشیه رودخانهها و بندها، احداث جاده بین مزارع برای ارتقاء بهره وری و افزایش بازدهی آب، احداث خواهد شد.
سال گذشته هم با اعتبار ۲۱۰ میلیارد تومان در زیرساختهای بخش زراعی، طرحهای عمرانی بسیاری انجام شد.