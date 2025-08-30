پخش زنده
رئیس هیأت بوکس استان همدان از درخشش بوکسورهای همدانی در مسابقات قهرمانی کشور خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سعید دهقانی از موفقیت ارزشمند بوکسورهای نوجوان همدانی در مسابقات قهرمانی کشور خبر داد و اظهار داشت: در رقابتهای قهرمانی نوجوانان کشور که از ۳ تا ۷ شهریور ۱۴۰۴ به میزبانی سقز استان کردستان برگزار شد، تیم همدان با حضور پنج بوکسور توانست مقام چهارم تیمی را کسب کند.
وی افزود: در بخش انفرادی، محمد یاسین زیار موفق به کسب مدال طلا و محمد سهیل ذوالفقاری نیز مدال برنز را از آن خود کردند. خوشبختانه هر دو ورزشکار شایسته استان به اردوی تیم ملی نوجوانان کشور دعوت شدند.
دهقانی با قدردانی از تلاش ورزشکاران، کادر فنی و مربیان بیان کرد: این موفقیت نتیجه پشتکار بوکسورهای همدانی و حمایتهای اداره کل ورزش و جوانان استان است. امیدواریم با ادامه این مسیر، شاهد افتخارات بیشتری برای ورزش بوکس همدان در میادین ملی و بینالمللی باشیم.