به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه splus.ir/qazahrm در سفر استانی به استان اصفهان با دیدار و گفت‌و‌گو با حجت الاسلام اسدالله جعفری؛ رییس کل دادگستری استان اصفهان و سید محمد موسویان؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان، بصورت میدانی از شعب دادگستری کل استان اصفهان بازدید کرد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در جریان بازدید از شعب دادگاه‌های حقوقی، کیفری، تجدیدنظر و اجرای احکام استان اصفهان بر نحوه رسیدگی و سرشماری پرونده‌های قضایی در شعبات نظارت کرد.

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه همچنین در دیداری صمیمی با بررسی مسائل و استماع نقطه نظرات کارکنان از حضور و فعالیت مستمر همه همکاران در حوزه‌های قضایی قدردانی و تشکر کرد.