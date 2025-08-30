وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در مجموع ۲۷ اختیار در حوزه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی را به استانداران تفویض کرده‌ایم و صدور مجوز‌ها تا یک همت برعهده استانداری‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا صالحی امیری امروز در نشست با فعالان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در لرستان، گفت: در گذشته این اختیارات در حد ۸۰ میلیارد تومان بود که این افزایش اختیار نشان دهنده تلاش وزارتخانه برای تسهیل امور این حوزه است و حدود ۹۰ درصد اختیارات برعهده استانداری هاست.

وی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری هماهنگی کامل بین ما، مجلس و نهاد‌های قانونی وجود دارد ، به تصویب اساسنامه تشکل‌های حوزه گردشگری اشاره کرد و افزود : بعد از یک سال پیگیری، آیین نامه این تشکل‌ها تهیه و تصویب شده است و انتخابات آن نیز به زودی برگزار می‌شود. استان‌ها تلاش کنند با شرکت در این انتخابات، نقش خود را در این حوزه برای تصمیم گیری برجسته کنند.

وزیر میراث فرهنگی گفت : تصویب عوارض صفر برای ساخت هتل‌ها و ...، معافیت گمرکی صفر برای ورود ۲۰۰ قلم جنس برای همه سازندگان هتل ها، تصویب و ابلاغ ساخت تاسیسات گردشگری در حاشیه سواحل، رودخانه‌ها و سدها، صدور مجوز برای ساخت مجتمع‌های ترکیبی و پرداخت تسهیلات برای تکمیل طرح‌های دارای ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی بخشی از این مشوق هاست.

صالحی امیری افزود : در حوزه میراث فرهنگی هیچ آیین نامه بر زمین مانده‌ای وجود ندارد، اما ۲۷۰۰ طرح بر زمین مانده در این حوزه وجود دارد که به ۸۳۸ همت اعتبار برای ساخت و تکمیل آنها نیاز است.

وی به تلاش‌های استاندار لرستان در این زمینه اشاره کرد و گفت: استاندار لرستان، مدیری دلسوز، سختکوش و باانگیره است و به نقش حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعتقاد کامل دارد. البته نمایندگان لرستان در تهران نیز پیگیر مطالبات این حوزه در وزارتخانه هستند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره وضعیت طرح های بوم‌گردی و صنایع دستی، افزود : ۱۰۰ همت دولت تخصیص داده که ۶۰ همت آن در اختیار وزارتخانه و ۴۰ همت در اختیار استان هاست که در اختیار بوم‌گردی‌ها، کارگاه‌های صنایع دستی و ... قرار می‌گیرد. اگر علاوه بر این مبلغ، به اعتباری نیاز باشد از محل منابع ملی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهیم.