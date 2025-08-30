تیم ملی والیبال ایران در اردوی تدارکاتی قطر تمرینات پرفشار، اما متنوعی را پشت سر گذاشت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تمرین روز جمعه تیم ملی ایران در دوحه به مدت سه ساعت زیر نظر روبرتو پیاتزا برگزار شد؛ تمرینی که با طراحی متفاوت سرمربی ایتالیایی، لحظاتی خاص و کم‌نظیر را رقم زد.

پیاتزا در بخشی از تمرینات، برنامه‌هایی تدارک دیده بود که اجرای آن نیازمند مشارکت همه عوامل تیم بود. همین موضوع باعث شد تا از سرپرست تیم گرفته تا پزشک، فیزیوتراپ و ماساژور در کنار مربیان فنی وارد زمین شوند و در جریان تمرین به بازیکنان کمک کنند.

این تمرین سنگین و پرفشار بیش از سه ساعت به طول انجامید، اما تنوع و جذابیت طراحی تمرینات موجب شد تا ملی‌پوشان در پایان تمرین با وجود فشار بالا، همچنان روحیه و نشاط بالایی داشته باشند.

تیم ملی والیبال ایران تاکنون در اردوی تدارکاتی دوحه یک دیدار دوستانه برگزار کرده که طی آن با نتیجه ۳ بر یک از سد تیم ملی مصر گذشت.

شاگردان پیاتزا در ادامه اردو، دو بازی تدارکاتی مقابل تیم ملی قطر برگزار خواهند کرد.