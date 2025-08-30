پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی سپاه امام رضا (ع) در اطلاعیهای اعلام کرد: یک تیم تروریستی مرتبط با موساد در خراسان رضوی کشف و منهدم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این اطلاعیه آمده است: در پی اقدامات اطلاعاتی دقیق و مستمر سازمان اطلاعات سپاه استان خراسان رضوی و با هماهنگی دستگاه قضایی، هشت نفر از عوامل مرتبط با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) در این استان شناسایی و دستگیر شدند.
بر اساس اطلاعیه روابط عمومی سپاه امام رضا (ع)، این افراد که آموزشهای تخصصی خود را از طریق فضای مجازی از عوامل این سرویس دریافت میکردند، در جریان حوادث اخیر موسوم به دفاع مقدس ۱۲ روزه، اقدام به ارسال مختصات مراکز حیاتی و حساس و همچنین اطلاعات مربوط به شخصیتهای برجسته نظامی برای افسران اطلاعاتی موساد کرده بودند.
بر اساس مستندات موجود، عناصر دستگیرشده درصدد طراحی و اجرای عملیات علیه مسئولان کشوری و لشکری و نیز تخریب مراکز مهم در مشهد مقدس بودند که با اشراف کامل اطلاعاتی پیش از هرگونه اقدام عملیاتی، بازداشت شدند.
همچنین از این شبکه، مقادیری مواد اولیه برای ساخت لانچر، بمب، مواد منفجره و تلههای انفجاری کشف و ضبط شد.
این اطلاعیه از جمله اقدامات این تیم را ارتباط و همکاری با گروهکهای تجزیهطلب برشمرده است.
روابط عمومی سپاه امام رضا (ع) در پایان ضمن یادآوری قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی»، از هموطنان به ویژه مردم خراسان رضوی درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق شمارههای ۱۱۴، ۱۱۳ و ۱۱۰ به مراجع ذیربط گزارش دهند.
بر اساس قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی» که در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از تأیید شورای نگهبان و ابلاغ، به اجرا درآمد، هرگونه همکاری و ارتباط با رژیم صهیونیستی به هر شکل ممنوع است و با مرتکبین برخورد قاطع و شدید صورت خواهد گرفت.