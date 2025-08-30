\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u061b\u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc\u062f\u0627\u0634\u062a \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0647\u0634\u062a\u0645 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u0631\u0627\u062b \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc\u060c\u00a0 \u0635\u0646\u0627\u06cc\u0639 \u062f\u0633\u062a\u06cc \u0648 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u0648\u0632\u0647 \u0639\u0644\u0645\u06cc\u0647 \u06a9\u0645\u0627\u0644\u06cc\u0647 \u062e\u0631\u0645\u200c\u0622\u0628\u0627\u062f \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n\u00a0\n\u00a0