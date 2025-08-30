پخش زنده
امروز: -
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ثبت جهانی «درههای خرمآباد» را «تحولی تاریخی و غرورآفرین برای ایران» خواند و با تأکید بر جایگاه ممتاز این استان گفت: لرستان آبروی ایران و اعتبار ملی ایرانیان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در گفتوگوی ویژه خبری صداوسیمای لرستان، با ابلاغ پیام سلام رئیسجمهور به مردم این استان، لرستان را «مجموعهای از همه فضایل و نیکیها» توصیف کرد و تصریح کرد: دولت قدردان مجاهدتهای مردم این خطه در دفاع مقدس و ایثار شهدای لرستان است.
صالحیامیری نخستین برنامه سفر خود را زیارت گلزار شهدا و دیدار با خانوادههای ایثارگران عنوان کرد و افزود: خرمآباد در دوران دفاع مقدس، عزت و سربلندی خود را به اثبات رساند و امروز نیز با تقدیم شهدای گرانقدر، همچنان نماد ایستادگی ملت ایران است.
ثبت جهانی درههای خرمآباد؛ «تحول هویتی و تمدنی»
وزیر میراثفرهنگی، ثبت جهانی درههای خرمآباد را «افتخاری ملی و نقطه عطفی در تاریخ فرهنگی ایران» دانست و گفت: این اثر ۶۳ هزار ساله که تیرماه امسال با تأیید یونسکو در فهرست جهانی جای گرفت، هویت نوینی از تمدن ایران را به جامعه بینالملل عرضه کرد و غرور ملی را در سیمای جوانان لرستان متجلی ساخت.
او تأکید کرد: این ثبت جهانی تنها یک عنوان نیست، بلکه آغازگر تحولی بزرگ در گردشگری، باستانشناسی و معرفی تمدن ایرانی به جهان است.
به گفته وی، کاوشهای تازه در نقاط مختلف لرستان با همکاری دانشگاهها، رسانهها و نهادهای استانی آغاز خواهد شد.
صالحیامیری لرستان را «خزانه تمدن ایرانی» خواند و با اشاره به بیش از ۵۰۰۰ اثر تاریخی شناساییشده در استان ـ از جمله قلعه فلکالافلاک، دریاچه گهر، تنگه شیرز و پلهای تاریخی پلدختر ـ اظهار داشت: این استان یکی از سه قطب نخست ثبت آثار ملی ایران است و ظرفیت ثبت جهانیهای تازهای همچون قلعه فلکالافلاک را دارد.
او همچنین از شناسایی شهری مدفون در الیگودرز خبر داد و افزود: کاوشهای باستانشناسی جدید در دستور کار قرار گرفته است.
توسعه زیرساختهای گردشگری و صنایعدستی
وزیر میراثفرهنگی کمبود زیرساختهای اقامتی و گردشگری لرستان را یکی از موانع توسعه این حوزه دانست و اعلام کرد: بستههای ویژه سرمایهگذاری با مشوقهای مالی و قانونی برای جذب بخش خصوصی در دست تهیه است و بهزودی همایش سرمایهگذاری گردشگری در لرستان برگزار خواهد شد.
او همچنین با اشاره به صنایعدستی اصیل لرستان همچون ورشوسازی، گلیم و جاجیم گفت: ایران با تولید ۲۹۹ قلم صنایعدستی در جهان جایگاه ممتازی دارد و لرستان میتواند سهم مهمی در تحقق هدف صادرات یک میلیارد یورویی و ایجاد ۱۰۰ هزار شغل در برنامه هفتم توسعه ایفا کند.
مرمت آثار تاریخی و ضرورت موزه استاندارد
صالحیامیری با اشاره به آسیب پلهای تاریخی لرستان در حوادث اخیر گفت: مرمت این پلها از جمله پل کشکان در اولویت قرار دارد و منابع لازم با همراهی استان تأمین خواهد شد.
وی همچنین تأکید کرد: با وجود گنجینههای بیبدیل در قلعه فلکالافلاک، لرستان نیازمند موزهای استاندارد و مجهز است تا این آثار ارزشمند در شأن خود به نمایش گذاشته شوند.
تعهد دولت به مردم لرستان
وزیر میراثفرهنگی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: به نمایندگی از دولت، از کاستیها و مشکلات موجود عذرخواهی میکنم. با وجود فشار تحریمها و شرایط سخت اقتصادی، دولت خود را موظف به کاهش مشکلات و توسعه زیرساختهای لرستان میداند.
او در جمعبندی سفر خود تأکید کرد: لرستان آبروی ایران و سرمایه ملی ایرانیان است؛ با همت جمعی و همافزایی همه دستگاهها، این سرزمین کهن بیش از پیش در مسیر شکوفایی قرار خواهد گرفت.