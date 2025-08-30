پخش زنده
در تمرین تیم ملی والیبال ایران در اردوی تدارکاتی قطر، پیاتزا نگاه ویژهای به نیما باطنی داشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تمرین روز جمعه تیم ملی ایران در دوحه با نکات جالبی همراه بود. روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی نگاه ویژهای به عملکرد نیما باطنی داشت و بخش قابل توجهی از تمرین را به هدایت و راهنمایی این بازیکن اختصاص داد.
ملیپوشان ایران نیز در این روند نقش حمایتی پررنگی ایفا کردند؛ بهگونهای که هر بازیکن با تجربهای که داشت، آن را در اختیار باطنی قرار میداد تا شرایط برای پیشرفت او سریعتر فراهم شود.
پیاتزا در طول تمرین بارها باطنی را مورد تشویق قرار داد، اما در عین حال، چندین مرتبه به صورت جدی نکات تاکتیکی و تکنیکی لازم را به او گوشزد کرد تا مسیر رشد این بازیکن جوان دقیقتر دنبال شود.
تیم ملی والیبال ایران که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ آماده میکند در نخستین دیدار دوستانه خود در اردوی قطر موفق شد با نتیجه ۳ بر یک مصر را شکست دهد. شاگردان پیاتزا در ادامه این اردو دو مسابقه دیگر مقابل تیم ملی قطر در تاریخهای ۹ و ۱۱ شهریور برگزار خواهند کرد.
مسابقات قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ از ۲۱ شهریور تا ۶ مهر به میزبانی فیلیپین برگزار خواهد شد و تیم ملی کشورمان در گروه نخست مرحله مقدماتی به ترتیب با تیمهای مصر، تونس و فیلیپین دیدار خواهد کرد.