به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی فردا و پس فردا (به ویژه طی صبحگاه و شامگاه) جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل، مناطق جنوب شرقی و تا حدودی مرکزی استان خواهد شد.

وی افزود: همچنین تا روز دوشنبه، سرعت وزش باد‌ها در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی بصورت متوسط خواهد بود.

سبزه زاری شمال خلیج فارس را در این مدت نسبتاً مواج پیش بینی کرد و ادامه داد: طی روز‌های دوشنبه و سه شنبه روند کاهش یک تا ۳ درجه‌ای دما در سطح استان مورد انتظار است.

مدیر کل هواشناسی خوزستان می‌گوید: در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۷.۹ و ایذه با دمای ۲۴.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۴۷.۳ و کمینه دمای ۳۰.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.