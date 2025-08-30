پخش زنده
۲۰۵ پلاک مسکونی به خانوادههای مشمول قانون جوانی جمعیت در لردگان واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سرپرست ادارهکل راه و شهرسازی استان گفت: این اراضی در قالب یک سایت به مساحت ۸.۵ هکتار جانمایی شده و هر قطعه زمین حدود ۱۵۲ مترمربع مساحت دارد که بهصورت رایگان در اختیار خانوادههای واجد شرایط قرار گرفته است.
سید احسان حسینی افزود: در میان خانوادههای مشمول، یک خانواده با ۱۱ فرزند زیر ۲۰ سال نیز از این طرح بهرهمند شده است.
به گفته وی: عملیات آمادهسازی معابر، زیرساختها و خدمات شهری بهزودی آغاز خواهد شد و پس از تکمیل این مراحل، امکان ساختوساز برای متقاضیان فراهم میشود.
به گفته حسینی، خانوادههای دارای چهار فرزند و بیشتر از پرداخت هزینه آمادهسازی معاف هستند و خانوادههای سهفرزندی نیز از دوره تنفس دوساله و بازپرداخت اقساطی هشتساله بدون سود بهرهمند خواهند شد.