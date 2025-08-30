معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا به خانواده‌ها و داوطلبان انتخاب رشته دانشگاه‌ها هشدار داد بخش زیادی از تبلیغات مشاوره برای انتخاب رشته در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی از سوی مجرمان سایبری با هدف کلاهبرداری انتشار یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ جواد مختاررضایی اظهار داشت: این افراد شیاد با سوء‌استفاده از نام اشخاص حقیقی، حقوقی و موسسات مجاز و همچنین با انتساب جعلی خود به سازمان سنجش، به دنبال فریب متقاضیان و کلاهبرداری مالی از آنها هستند.

وی افزود: این سودجویان با وعده‌های دروغین از جمله تغییر رتبه کنکور پس از اعلام نتایج و حتی ادعای رزرو صندلی در دانشگاه‌های خاص، سعی در جلب اعتماد داوطلبان دارند. این ادعا‌ها نه تنها از اساس کذب است، بلکه راهی برای سوءاستفاده مالی و اطلاعاتی از داوطلبان محسوب می‌شود.

این افراد سودجو بدون در نظر گرفتن شرایط روحی، اضطراب و استرس دانش‌آموز کنکوری، تنها به دنبال منافع شخصی خود هستند که نه تنها از آنها کلاهبرداری مالی می‌کنند بلکه صدمات و آسیب‌های روحی و روانی نیز به دانش‌آموزان عزیز وارد می‌سازند.





این مقام انتظامی تاکید کرد: به هیچ عنوان به تبلیغات فریبنده منتشر شده در فضای مجازی، به خصوص کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی توجه ننموده و در صورت نیاز به مشاوره صرفاً از طریق مؤسسات قانونی و مجاز و صاحب‌اعتبار اقدام کنند.

سرهنگ مختاررضایی در خصوص شگرد مجرمان سایبری در تبلیغات مشاور انتخاب دانشگاهی گفت: این افراد سودجو در ابتدا، مبلغی را تحت عنوان بیعانه نوبت دانش‌آموز برای رزرو انتخاب رشته دریافت می‌کنند و اگر توانستند، در مرحله بعد کل مبلغ را که اتفاقاً مبلغ کلانی هم هست، مطالبه کرده و سپس دیگر پاسخگو نیستند.

وی افزود: برخی از این مجرمان حتی با دریافت اطلاعات کاربری داوطلبان، به پنل آنها در سایت سازمان سنجش دسترسی پیدا می‌کنند که این موضوع منجر به نقض حریم خصوصی و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی از جمله سوابق تحصیلی و کد انتخاب رشته داوطلبان می‌شود؛ مسأله‌ای که می‌تواند تبعات جدی امنیتی و روانی به دنبال داشته باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا تأکید کرد: به هیچ عنوان مبلغی تحت عنوان بیعانه، پیش‌ثبت‌نام یا رزرو انتخاب رشته پرداخت نکنید و حتماً برای دریافت مشاوره انتخاب رشته برای فرزندان خود به مؤسسات و آموزشگاه‌های مجاز و معتبر مراجعه کنید.

سرهنگ مختاررضایی در پایان با اشاره به اینکه افراد متقاضی باید جهت کسب اطلاعات دقیق تنها از سایت رسمی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org استفاده کنند، خاطرنشان کرد: عموم مردم می‌توانند در صورت مشاهده موارد مجرمانه و مشکوک، موضوع را از طریق سرشماره ۰۹۶۳۸۰ با پلیس فتا سراسر کشور در میان بگذارند.