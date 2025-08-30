به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شادی مالکی گفت : در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ دﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺑﺎرﮔذاری ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ سپند اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در این ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﻧﺎوﮔﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

‌مالکی افزود: ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧـﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘـﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزی، داﺷـﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨـﺪﮔﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ، ﻋﺪم سوءﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻮﺛﺮﮐﯿﻔﺮی، ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و روان ﮔﺮدان و ﻋﺪم ﺳﻮءﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﮐﯿﻔﺮی از ﺷـﺮاﯾﻂ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ داﻧﺶآﻣﻮزی در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ است.‌

وی تصریح کرد از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺼﻮص درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک و ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺮف زﻣﺎن دارد اﻋﻢ از درﯾﺎﻓﺖ ﻋﺪم ﺳﻮءﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻮﺛﺮﮐﯿﻔﺮی، ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و روان ﮔﺮدان و ﻋﺪم ﺳﻮءﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﮐﯿﻔﺮی اﻗﺪام ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.

‌مدیر عامل تاکسیرانی گفت : ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﺒﺎط رﻓﺘﺎری و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه داﻧﺶآﻣﻮزان "اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ"، آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آﮔﺎﻫﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.