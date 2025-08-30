به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ طرح سراسری تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه سوز CNG برای تمامی متقاضیان آغاز شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ساری گفت: در راستای حمایت از تولید داخلی، توسعه استفاده از سوخت پاک و مدیریت ناترازی بنزین در کشور، طرح سراسری تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه سوز CNG برای تمامی متقاضیان به مرحله اجرا درآمد.

تورج امانی افزود: این طرح که مصوبه شورای اقتصاد است با هدف افزایش سهم سوخت CNG در سبد مصرفی ناوگان حمل و نقل کشور و کاهش اتکا به بنزین، از تاریخ ۲۵ مرداد ماه سال ۱۴۰۴ به صورت رسمی آغاز شد.

امانی در مورد این طرح توضیح داد: فرآیند ثبت نام برای خودرو‌های عمومی شامل تاکسی، وانت و مسافربر‌های شخصی و اینترنتی، کمافی‌السابق برقرار خواهد بود. در خصوص خودرو‌های سواری شخصی نیز، تمامی متقاضیانی که سال ساخت خودروی آنها از ۱۳۹۷ به بعد است، مشمول این طرح خواهند بود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ساری تأکید کرد: هرگونه تغییر در سیاست‌های مربوط به محدوده سال ساخت خودرو‌های شخصی، متعاقباً و بر اساس ظرفیت‌های باقیمانده از طرح، به اطلاع عموم خواهد رسید.

امانی خاطر نشان کرد: متقاضیان محترم می‌توانند برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی GCR.NIOPCD.ir مراجعه نمایند و در صورت بروز هرگونه اختلال در این امر به اداره تبدیل ناوگان منعکس کنند.