مسدود کردن ۲۸۹ حلقه چاه در استان بوشهر
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای بوشهر گفت: در سال گذشته با پر کردن ۲۸۹ حلقه چاه غیرمجاز در استان، از مصرف غیرمجاز بیشاز ۷ میلیون متر مکعب آب جلوگیری شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، عبداللطیف عباسینژاد در نشست بررسی وضعیت منابع آب استان بوشهر، بر ضرورت مشارکت همگانی در مواجهه با شرایط شکننده آبی بوشهر تأکید کرد و آینده آبی منطقه را منوط به رعایت الگوهای بهینه مصرف و مدیریت یکپارچه منابع آب دانست.
وی با بیان مهمترین اقدامات انجامشده در سال گذشته، افزود: شرکت آب منطقهای بوشهر پارسال طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی را با جدیت دنبال کرده و در این راستا، ۸۹۳ حلقه چاه به ابزار اندازهگیری و کنتور هوشمند مجهز شدهاند که این امر، گامی مهم برای پایش دقیق برداشتها و جلوگیری از اضافه برداشتهای غیرمجاز به شمار میرود.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای بوشهر شفافیت در مدیریت مصرف و ارتقای دقت برنامهریزی را از نتایج این اقدام برشمرد و خبر داد: در سال گذشته، ۲۸۹ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوبالمنفعه شد که این اقدام سبب جلوگیری از مصرف غیرمجاز ۷.۴۴ میلیون مترمکعب آب شد.
وی اضافه کرد: برخورد جدی با تخلفات آبی، منجر به جلوگیری از ۳.۰۶ میلیون مترمکعب اضافه برداشت از چاههای مجاز و ساماندهی ۵۱۳ پرونده اصلاح و تعدیل پروانه بهرهبرداری چاههای کشاورزی شده است.
عباسینژاد با اشاره به توقیف دستگاههای حفاری غیرمجاز به عنوان یکی از مؤثرترین راهکارها در مقابله با حفر چاههای غیرمجاز، اظهار کرد: پارسال در مجموع ۳۷ دستگاه حفاری غیرمجاز در استان توقیف شد که شامل دستگاههای حفاری ضربهای و دورانی، تراکتورهای حفاری، کمپرسورهای برقی و دیزلی و سایر ادوات مربوط به حفاری بوده است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین توقیفها در شهرستان دشتستان ثبت شده، اضافه کرد: اولویت جدی، خلع سلاح ابزار حفاری غیرمجاز در جهت صیانت از منابع آب است.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای بوشهر با ارائه آماری از عملکرد ۵ سال گذشته شرکت آب منطقهای بوشهر، گفت: از سال ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲، در مجموع ۲۸۵ دستگاه حفاری غیرمجاز و ۵۵۹ حلقه چاه غیرمجاز توقیف و پر شدهاند که به صرفهجویی بیش از ۱۳.۵ میلیون مترمکعب آب انجامید. همچنین در همین مدت یکهزار و ۴۸۸ دستگاه کنتور هوشمند روی چاهها نصب شده که مدیریت برداشتها را تسهیل کرده است.
وی با اشاره به فشارهای چندجانبه بر منابع آبی استان، یادآور شد: اقلیم خشک و کمبارش، افزایش دما و تبخیر و رشد جمعیت، همگی بار سنگینی بر سفرههای آب زیرزمینی بوشهر نهاده و در بسیاری از دشتها، سبب افت شدید سطح آب و پیشروی آب شور شده است.
عباسینژاد شرایط فعلی منابع آبی را در نقاط زیادی ممنوعه و حتی بحرانی توصیف و بر لزوم تداوم اقدامات حفاظتی و نقش کلیدی همه ذینفعان تأکید کرد و افزود: حفاظت از منابع آب وظیفه یکسویه برای هیچ دستگاه خاصی نیست و باید مشارکت کشاورزان، صنعتگران و عموم مردم بهطور جدی جلب شود.
وی رعایت الگوی مصرف، بهرهگیری از روشهای نوین و هوشمندانه آبیاری، توجه به الگوی کشت و پرهیز از برداشتهای غیرمجاز را راهبردهای اساسی برای عبور از بحران دانست و در پایان تأکید کرد: آینده روشن استان بوشهر در گرو صیانت مسئولانه از اندک منابع آب باقیمانده و عبور از آزمون دشوار امروز، نیازمند همت و همدلی همه مردم و مسئولان است.