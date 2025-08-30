

وی با بیان مهمترین اقدامات انجام‌شده در سال گذشته، افزود: شرکت آب منطقه‌ای بوشهر پارسال طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی را با جدیت دنبال کرده و در این راستا، ۸۹۳ حلقه چاه به ابزار اندازه‌گیری و کنتور هوشمند مجهز شده‌اند که این امر، گامی مهم برای پایش دقیق برداشت‌ها و جلوگیری از اضافه برداشت‌های غیرمجاز به شمار می‌رود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای بوشهر شفافیت در مدیریت مصرف و ارتقای دقت برنامه‌ریزی را از نتایج این اقدام برشمرد و خبر داد: در سال گذشته، ۲۸۹ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب‌المنفعه شد که این اقدام سبب جلوگیری از مصرف غیرمجاز ۷.۴۴ میلیون مترمکعب آب شد.

عباسی‌نژاد با اشاره به توقیف دستگاه‌های حفاری غیرمجاز به عنوان یکی از مؤثرترین راهکار‌ها در مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز، اظهار کرد: پارسال در مجموع ۳۷ دستگاه حفاری غیرمجاز در استان توقیف شد که شامل دستگاه‌های حفاری ضربه‌ای و دورانی، تراکتور‌های حفاری، کمپرسور‌های برقی و دیزلی و سایر ادوات مربوط به حفاری بوده است.

وی با اشاره به این‌که بیشترین توقیف‌ها در شهرستان دشتستان ثبت شده، اضافه کرد: اولویت جدی، خلع سلاح ابزار حفاری غیرمجاز در جهت صیانت از منابع آب است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای بوشهر با ارائه آماری از عملکرد ۵ سال گذشته شرکت آب منطقه‌ای بوشهر، گفت: از سال ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲، در مجموع ۲۸۵ دستگاه حفاری غیرمجاز و ۵۵۹ حلقه چاه غیرمجاز توقیف و پر شده‌اند که به صرفه‌جویی بیش از ۱۳.۵ میلیون مترمکعب آب انجامید. همچنین در همین مدت یک‌هزار و ۴۸۸ دستگاه کنتور هوشمند روی چاه‌ها نصب شده که مدیریت برداشت‌ها را تسهیل کرده است.

وی با اشاره به فشار‌های چندجانبه بر منابع آبی استان، یادآور شد: اقلیم خشک و کم‌بارش، افزایش دما و تبخیر و رشد جمعیت، همگی بار سنگینی بر سفره‌های آب زیرزمینی بوشهر نهاده و در بسیاری از دشت‌ها، سبب افت شدید سطح آب و پیشروی آب شور شده است.

عباسی‌نژاد شرایط فعلی منابع آبی را در نقاط زیادی ممنوعه و حتی بحرانی توصیف و بر لزوم تداوم اقدامات حفاظتی و نقش کلیدی همه ذی‌نفعان تأکید کرد و افزود: حفاظت از منابع آب وظیفه یک‌سویه برای هیچ دستگاه خاصی نیست و باید مشارکت کشاورزان، صنعتگران و عموم مردم به‌طور جدی جلب شود.

وی رعایت الگوی مصرف، بهره‌گیری از روش‌های نوین و هوشمندانه آبیاری، توجه به الگوی کشت و پرهیز از برداشت‌های غیرمجاز را راهبرد‌های اساسی برای عبور از بحران دانست و در پایان تأکید کرد: آینده روشن استان بوشهر در گرو صیانت مسئولانه از اندک منابع آب باقی‌مانده و عبور از آزمون دشوار امروز، نیازمند همت و همدلی همه مردم و مسئولان است.